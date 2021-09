Hovedkvarter bliver oplyst

Foto: Novo Nordisk.

Den 17. september 2021 fra klokken 17 bliver Novo Nordisk-hovedkvarteret i Bagsværd oplyst i orange for at markere WHO’s ”World Patient Safety Day”

Af Redaktionen, redigeret

– WHO opfordrer alle indenfor sundhedsområdet til at markere World Patient Safety Day, blandt andet ved at oplyse bygninger eller monumenter i orange, som er WHO’s signaturfarve for World Patient Safety Day. I Novo Nordisk vil vi gerne bakke op om denne dag og har derfor valgt at oplyse vores hovedkvarter i Bagsværd i orange den 17. september 2021, fortæller Novo Nordisk.