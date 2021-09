På tur for tryghed

Der var god mulighed for at tale med betjentene til tryghedsvandringen. Foto: Peter Kenworthy.

Omkring 80 mennesker var til tryghedsvandring i Høje Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Torsdag var der igen inviteret til tryghedsvandring rundt omkring i Høje Gladsaxe for beboere, politiet, boligforeninger og Gladsaxe Kommune, hvor problemer og løsninger ivrigt blev diskuteret.

Blandt andet blev der talt om centeret, hvor en beboer fortalte om grupper af unge, der sidder på trappen op til centeret og råber af forbipasserende. Om politiets synlighed i området, høj musik fra biler på parkeringspladserne, og om utryghed i svalegangene og vaskerierne, der, ifølge flere beboere, bliver brugt som varmestuer af unge mennesker.

Christine Bille fra Vores HG opfordrede til at man kontaktede Vores HG, hvis man oplever noget i området, der skaber utryghed, når der er tale om ikke-akutte sager.

– Det er jer der bor her der er vores øjne og ører, og der er ikke noget der er for stort eller for småt, tilføjede hun.

Der skal være plads til alle, og når vi viser at vi er mange der står sammen, har det en præventiv effekt, pointerede Jacob fra Københavns Vestegns Politi. Han opfordrede samtidig til, at man huskede at anmelde utryghedsskabende adfærd og kriminelle handlinger til politiet.

– For jo færre anmeldelser vi får, jo mindre tror vi der sker, tilføjede han.



Nærpolitistationen vil kunne have en præventiv effekt, fortalte Jacob fra Københavns Vestegns Politi. Foto: Peter Kenworthy.



Mange fik sig en god snak, mens der blev gået rundt om Høje Gladsaxe. Foto: Peter Kenworthy.



Der var god tid til diskussion af en række udfordringer i området. Foto: Peter Kenworthy.



Solen gik ned over Høje Gladsaxe under vandringen. Foto: Peter Kenworthy.