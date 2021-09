Påklædning

I min studietid i 95 skrev jeg en etik-opgave om en oase hvor børn sætter dagsorden ud fra principper om selvstændighed, selvværd, ansvar, ytringsfrihed, medbestemmelse og personlig frihed. Min lærer skrev tilbage til mig: Flot gået at du i et styret projekt formår at fastholde børnenes muligheder for selvforvaltning og selvregulering, det er en svær […]

Af Bonett Trusell, DF kandidat KV 21

I min studietid i 95 skrev jeg en etik-opgave om en oase hvor børn sætter dagsorden ud fra principper om selvstændighed, selvværd, ansvar, ytringsfrihed, medbestemmelse og personlig frihed. Min lærer skrev tilbage til mig: Flot gået at du i et styret projekt formår at fastholde børnenes muligheder for selvforvaltning og selvregulering, det er en svær opgave (i det frie forløb er det jo nemt nok) men min pointe er at forældre må ” styre” ikke deres børn.

Nu rykker det nu i mig at en skole vil forbyde mavebluser. I min optik er det ikke målet der generer mig men midlet. Forbud er en forældresag og derfor mener jeg at, det er dem som skal træde i karakter og guide deres børn, selv om det kan være en tung opgave at løfte.

Der er sikker nogen mødre der kan huske da vores små piger ville bruge G-streng trusser, jeg husker det, fordi jeg sad på børns vilkår og der var mange piger som ringede ind og beklagede sig over at deres mor brugte dem, men at de ikke måtte. Det var en stor sag og hvis jeg husker rigtig så valgte Føtex at trække de der små trusser ud af deres handel.

Min pointe er bare, uanset om det er trusser, bluser så må og skal det være forældrene som sætter dagsorden. Og hvordan den skal være, må være op til dem.