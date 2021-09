Pas på svindlere

De kriminelle fik – med løfter om nemme penge gennem investeringer - svindlet sig til næsten 40 millioner kroner, viser nye tal fra Finans Danmark. Foto: Colourbox.

Ofre for investeringssvindel mister flere penge end tidligere, viser nyt tal

Af Peter Kenworthy

Kriminelle prøvede med løfter om hurtige og nemme penge at lokke 113,7 mio. kroner ud af danskerne i første halvår af i år. De kriminelle fik på den måde svindlet sig til 39,4 millioner kroner. Det viser nye tal fra Finans Danmark.

I første halvår 2021 kunne landets pengeinstitutter melde om 676 af den slags sager. De kriminelle forsøgte at svindle for hele 113,7 millioner kroner. Det største beløb til dato. De slap af sted med 39,4 millioner kroner.

I hele 2020 slap kriminelle af sted med 67,9 millioner kroner på denne måde. I 2019 var tallet 53 millioner kroner. For nogle af ofrene handler det om ”investeringer” for nogle få tusinde kroner. For andre er beløbet i millionstørrelsen, skriver Finans Danmark i en pressemeddelelse.

– Det vigtigste råd, jeg kan give, er at aktivere sin sunde skepsis. Hvis noget virker for godt til at være sandt, så er det som oftest for godt til at være sandt, siger digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen.

– Vi kan konstatere, at denne svindelmetode vokser for tiden. Både her og i udlandet. Og flere penge havner hos de kriminelle. Den eneste måde, det kan stoppes på, er ved at lade være. Hold dig væk. Få paraderne op og tro ikke på hurtige penge ved smarte investeringer. Og mener du alligevel, at tilbuddet er troværdigt, så få en rådgiver med ind over, der kan vurdere det for dig, tilføjer Michael Busk-Jepsen.