Politisk debat om daginstitutioner 

Foto: Privat.

Årets første kommunalvalgsdebat mellem Enhedslisten og Det konservative Folkeparti foregik på Buddinge Skole

Af Redaktionen, redigeret

I panelet deltog Signe Rosa Skelbæk fra Enhedslisten og Thomas Germann fra De Konservative, mens Karina Holm, FTR fra BUPL, holdt styr på løjerne.

Debatten gik på dagtilbud, hvor spørgsmål om det gode dagtilbud, udfordringer med fastholdelse og rekruttering på området og om der skal satses på store eller små institutioner i Gladsaxe, flittigt blev diskuteret.

Der var enighed om, at dagtilbuddene skal fungere for det enkelte barn, hvor forældrene har gode muligheder for også at få en travl hverdag til at fungere, fortæller de to partier i en pressemeddelelse.

Begge parter mente, at rekruttering er en større udfordring hvor, og der blev peget på uddannelse og bedre rammer for medarbejderne i tilbuddet som løsning.

Signe Rosa Skelbæk udtrykte, at man blandt andet skal arbejde mod at gøre merituddannelsen mere attraktiv for pædagogmedhjælpere i Gladsaxe og at vi bør få lavet en lokalaftale, der gør, at vi også kan uddanne spor-skiftestuderende.

På spørgsmålet, om der skulle være flere private daginstitutioner i kommunen, var de to debattører ikke helt enige. ”For os er det ikke afgørende, om tilbuddet er privat eller offentligt, men der skal være plads til det private initiativ”, udtrykte Thomas Germann.