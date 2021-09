Rejs tilbage til vikingetiden

Foto: Colourbox.

I weekenden 3.-4.-5. september 2021 bliver Harrestrup forvandlet til Skandinaviens største historiske marked med Viking-tema

Gæsterne får et unikt indblik i den tid, der har inspireret universerne i serier som Game of Thrones, Vikings og Ragnarok. Københavns VikingeMarked slår portene op fra den 3. til den 5. september og spoler tiden mere end 1000 år tilbage.

Københavns VikingeMarked formidler med omkring 300 aktører den europæiske historie fra vikingetiden og til den tidlige middelalder – i år med særligt fokus på den skandinaviske historie og vikingetiden. Der er 200.000 m2 stort udendørs interaktivt museum med håndværks fremvisning, fortællinger, lejrliv, musik, vikingkampe, gøgl og fortryllende ildshows samt meget mere.

I de tre dage, som markedet varer, vil de ca. 300 medvirkende flytte ind på pladsen, hvor de vil bo, leve, spise, sove og slås som ægte vikinger. Desuden vil de også bygge historiske, møbler og kampvåben.

Dennis Fuller, som er event- og presseansvarlig på Københavns VikingeMarked, fortæller:

– Vi har igennem 15 år lavet Københavns Middelaldersmarked har altid haft til formål at være historieformidler, og i år har vi valgt at lave et marked mere med Viking historiske formidlinger, og gjort noget helt særligt ud af vores vikingefokus. Det kan man som gæst opleve både i boderne, slagene og antallet af vikingeaktører, og vi glæder os helt vildt til at invitere både store og små indenfor. I Skandinavien er vi jo mange, der nedstammer fra vikingerne, og på Københavns VikingeMarked kan man virkelig få lov til at se og mærke, hvor vi kommer fra – og forhåbentlig også lære noget, man måske ikke vidste i forvejen.

Foreningen ´Københavns Historiske Markeder´ Bruger desuden sit overskud til at aktiverer børn og hjælpe udsatte familier – og det er alt fra flaskepant til billetindtægter, der går til de gode formål.

Læs mere om Københavns VikingeMarked på www.khm.dk/viking