Rekruttering handler ikke om flere på fuldtid

Af Signe Rosa Skelbæk, Enhedslisten

I sit læserbrev i september adresserer Thomas Germann (C) det kæmpestore problem, som heller ikke Gladsaxe har fundet den gyldne løsning på. Nemlig rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne. Vi mangler akut pædagoger, lærere og SOSU’er, og hvis ikke vi får vendt skruen, må mange vænne sig til tanken om, at ufaglærte vil spille en endnu større rolle i vores velfærdsinstitutioner.

Men er løsningen, at vi ”går i dialog med medarbejderne og fokusere på fordele ved at arbejde fuldtid”, sådan som Thomas skriver? Det tror jeg ikke. Den primære fordel ved at arbejde fuldtid for en pædagog er, at man får lidt mere udbetalt i løn. End ikke det argument har fået de ret ringe-lønnede pædagoger til at drømme om flere timer på jobbet.

Spørger man personalet inden for de fag, hvor vi mangler uddannet personale, så mangler de: respekt om faget, flere kolleger, færre pligt-skrivebordsopgaver, bedre uddannelse og lidt mere i lønposen. Vi skal skrue på alle de parametre, vi kan, kommunalt. Fx kan vi se på at nedbringe bureaukratiet i institutionerne, implementere sporskifte-uddannelse, som man har i Kbh, og forsøge at få flere til at vælge merituddannelsen.

At fortælle personalet, at det vil være godt at gå på fuldtid, vil være at tale ned til dem, vi har brug for flere af.