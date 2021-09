Rostadion-fond anbefales opløst

Foto: Peter Kenworthy.

I Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget besluttede man 7. september at anbefale Fonden Danmarks Rostadion at opløse fonden, som Gladsaxe Kommune er medstifter af, og at Gladsaxe Kommune tilbagebetaler sin andel af projektomkostningerne – der er på 2,8 millioner kroner – til A.P. Møller Fonden, såfremt de andre medvirkende kommuner træffer samme beslutning

Af Peter Kenworthy