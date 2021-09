Så er der ryddet op

Mange kan gøre noget. Virksomheden Merck har samlet skrald og håber at inspirerer andre virksomheder

Af Gitte Ganderup

Som i mange andre virksomheder, er der også i healthcare og life science-virksomheden Merck fokus på bæredygtighed. Som en lille del af det, har virksomheden i Søborg indført, at alle medarbejdere deltager i én bæredygtighedsaktivitetet om året.

– I år har vi valgt at bidrage til ”World clean up day” og det løb af stablen fredag d 17. september om eftermiddagen, fortæller Liza Svendborg som er Office manager i Merck.

Marck fik udleveret sække, tænger og handsker til de omkring 20 personer som derefter gik ud i nærområdet ved kontorfaciliteterne på Vandtårnsvej og samlede skrald på Isbanevej og Gladsaxevej.

– Vi var alle ret forundret over, hvor meget vi egentligt kunne samle, da der i forvejen er ret pænt og rent. Flere af os oplevede at fodgængere og billister sagde tak til os på ruten, fortsætter hun.

– Vi nød eftermiddagen, hvor vi kunne være sammen om noget godt og vi håber at det kan ses og at det vil gøre en forskel.

Virksomheden håber at de kan inspirerer andre firmaer her i kommunen.