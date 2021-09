Sårbar ung musik på Richter

PAKs Loui Gylling Henderson lod følelserne få frit spil på Richter fredag. Foto: Peter Kenworthy.

Koncertkonceptet Natboks bød fredag på rock, indie og hiphop

Af Peter Kenworthy

Endelig er det muligt at gå – og ikke mindst stå – til koncert på normal vis. Og Richters ungdommelige publikum benyttede sig fredag af den nyfundne frihed til at hoppe, danse, synge med – og i det hele taget slå sig løs, til tre forskelligartede bands.

PAK startede ud med en blanding af sårbarhed og energiske rockmotiver, samt finurlige tekster der handlede om alt fra tiden der går i stå i skolen, til en baby der regerer Danmark. ”Laver ikke andet end at se på, toget er kørt og vi mangler en mand”, sang forsanger Loui Gylling Henderson på den underfundige ”Dømmetog”.

Blåøjet bød ind med eftertænksom indie-rock, og sange om kærlighed, ensomhed og det forvirrende i at blive voksen. Blandt andet på ”Barneleg”, der – meget apropos – handler om ikke at have set nogen i lang tid, og et af koncertens højpunkter, ”Flyvende”, hvor publikum – i tråd med sangens tekst og taktfaste trommetakter og guitarriff – lettede fra jorden i rytmiske ryk og hop.

Tandem rappede om seksualitet og mental sundhed, om blotlagte følelser, og om at ”lede efter mig”. På forfriskende vis hverken lignede eller lød Tandem som blærerøvs-hiphop, med deres makeup og skæve, til tider psykedeliske og meditative, lyd. ”Sig til dem vi’ fucked up, sig til dem vi’ på piller” lød i hvert fald umiddelbart som en plausibel, rap-selv-diagnose, tilsat en dosis glimt i øjet.

Og Richters publikum belønnede de unge musikeres energiudladninger med taktfaste råb på ”ekstra set” til alle tre bands.



Publikum benyttede både mulighed og lejlighed til at stå og hoppe. Foto: Peter Kenworthy.



Smilene var fremme hos PAK. Foto: Peter Kenworthy.



Blåøjet blandede eftertænksomhed og energi. Foto: Peter Kenworthy.



Der var også plads til sindrige soloer. Foto: Peter Kenworthy.



Publikum belønnede de tre bands med gentagende klapsalver. Foto: Peter Kenworthy.



Tandem rappede om sex og sundhed. Foto: Peter Kenworthy.



Der blev også spillet en del på de teatralske tangenter. Foto: Peter Kenworthy.



Tandem var flere gange bogstaveligt i øjenhøjde med publikum. Foto: Peter Kenworthy.