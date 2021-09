Sender syge børn i daginstitution

Sick little boy holding thermometer laying in bed with sad face - healthcare and medicine concept

Foto: Colourbox.

En tredjedel af forældre til børn i daginstitutioner har sendt syge børn i institution, viser ny undersøgelse

Af Peter Kenworthy

De fleste forældre har stået i et dilemma, når et af ens børn har haft snotnæse eller feber, og arbejdsforholdene er ufleksible, arbejdspladsen er underbemandet eller indbakken vokser dag for dag.

Og en tredjedel af forældrene til børn i alderen 0-6 år har sendt deres syge barn afsted i vuggestue eller børnehave, svarer de i en rundspørge, som Epinion har lavet for BUPL. Svarene blev givet i forhold til tiden før corona.

Men selvom forældrene under pandemien er blevet langt mere opmærksomme på, at børnene skal være raske, når de kommer i institution, kan det være rigtigt svært, hvis ikke umuligt, i praksis. Især for forældre i lavtlønsjob, som ikke har mulighed for at arbejde fleksibelt, pointerer BUPL.

Når forældre sender syge børn afsted, er årsagen for mere end tre ud af fire at de ikke har mulighed for at blive hjemme fra arbejde. Over halvdelen af forældrene har selv meldt sig syg for at passe et sygt barn.

På en forespørgsel på tallene for Gladsaxe, fortæller BUPL til Gladsaxe Bladet, at undersøgelsen har for få respondenter til at det giver mening at udlevere tal på kommuneniveau.

Ond cirkel

Bitten Persson, der er medlem af BUPL’s forretningsudvalg, pointerer at konsekvenserne rækker længere end til det enkelte syge barn og dets forældre.

– Når børn bliver afleveret, mens de stadig kan smitte, får de smittet de andre børn og pædagogerne. Det betyder højere sygefravær, og det er en ond cirkel at komme ind i. Når pædagoger er nødt til at sygemelde sig, bliver normeringerne endnu dårligere end dem, vi kender til i forvejen. Det sætter et pres på arbejdsmiljøet, som vi er nødt til at tage alvorligt, tilføjer hun.

BUPL’s fællestillidsrepræsentant i Gladsaxe, Karina Marcher Holm, er enig.

– Det er svært for det pædagogiske personale – som jo ikke har en sundhedsfaglig baggrund – at vurdere, om barnet er sygt, eller rask nok til at komme i dagtilbuddet. Og pædagogerne står ofte med forældre, der er presset af deres arbejdsgivere, selvom det kan få konsekvenser for resten af børnegruppen, hvis der er syge børn, der smitter de andre, pointerer hun.

– Man kunne løse problemet ved at forældre fik ret til at blive hjemme med deres syge børn. Og det kunne være interessant at se om sygefraværet faldt, hvis man fik ret til dette, tilføjer Karina Marcher Holm.

Ubehagelig situation

Ifølge formand for forældreorganisationen FOLA, Signe Nielsen, viser tallene nemlig, at forældre står med et problem, de ikke selv har mulighed for at løse.

– Når børn bliver sendt syge i daginstitution, eller forældre må melde sig selv syge for at passe dem, er det et udtryk for, at vi mangler en rettighed i Danmark som familier. Forældrene bliver kaldt på arbejde, selvom børnene er syge, og det er så ubehagelig en situation at stå i og noget af det, der stresser børnefamilier allermest i dag, udtaler hun.

Signe Nielsen efterlyser også en politisk løsning på problemet, der giver forældre ret til at holde fri så længe børnene er syge, på linje med for eksempel Sverige, hvor forældrene blandt andet har ret til at passe deres akut syge børn på under 12 år i op til 120 dage om året.

Mere end syv ud af ti af forældrene i Epinion-undersøgelsen bakker op et borgerforslag, der i september foreslog at forældre bør kunne passe deres syge børn under hele sygeperioden ved almen akut opstået sygdom. Forslaget blev i maj forkastet i Folketinget.