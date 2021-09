I Liberal Alliance tror vi på mennesket. Vi tror på, at du som menneske selv ved hvad der er bedst for dig og hvordan du vil leve dit eget liv. Det gør politikerne i Gladsaxe kommune ikke – de ved nemlig bedre end dig. Skoleparken er renoveret for 400 millioner. Boligselskabet ønsker tilladelse til at […]

Af Jørgen Juhl, Liberal Alliance, Spidskandidat til KV21 og RV21

I Liberal Alliance tror vi på mennesket. Vi tror på, at du som menneske selv ved hvad der er bedst for dig og hvordan du vil leve dit eget liv. Det gør politikerne i Gladsaxe kommune ikke – de ved nemlig bedre end dig.

Skoleparken er renoveret for 400 millioner. Boligselskabet ønsker tilladelse til at kunne bygge overdækkede terasser og en carport. Det er afvist af kommunen den 31 maj 2021: Christina Rittig Falkberg (RV) stemte imod da Skoleparken er en ”arkitektonisk perle vi skal værne om” og ”en overdækning gør at der ikke kommer nok lys ind”.

Lise Tønner stemte imod ”da vi ved, at dagslys er sundt og gavnligt for beboerne”. Jamen, det er da godt at man kan redde folk fra at få for lidt lys når de nu ikke selv kan administrere det.

Desuden mener udvalget, at carporte vil være i modstrid med intentionerne om at sikre den ”bevaringsværdige bebyggelse”. Det er jo næsten komisk, at GK politikere bekymrer sig om arkitektur når de ikke bestilt andet end at smadre byen med grimt byggeri de sidste 20-30 år (inklusiv en Letbane med 5 meter høje elmaster midt igennem kommunen). Kommunen har forøvrigt lige fået presset over 30 boliger ekstra ind i Skoleparken.

Hvis det stod til LA skal folk selv bestemme om de vil have en overdækket terrasse og en carport da vi sætter mennesket højest.