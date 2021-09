Skylder milliardbeløb

Foto: Colourbox.

Borgerne i Gladsaxe Kommune skylder tilsammen over en milliard til det offentlige

Af Peter Kenworthy

En ny landsdækkende opgørelse fra Gældsstyrelsen viser, at der er stor forskel på den enkeltes gæld til det offentlige.

Omkring 1,1 millioner danskere har i dag gæld til det offentlige for blandt andet ubetalte skatter, underholdsbidrag og politibøder. Danskerne har i gennemsnit gæld til det offentlige for 105.000 kroner – men der er stor forskel på den enkeltes gæld, der varierer fra få kroner til store millionbeløb, skriver Gældsstyrelsen i opgørelsen.

I Gladsaxe Kommune skylder 15 procent af borgerne penge til det offentlige. Der er dermed 10.585 skyldnere i kommunen, der tilsammen skylder 1,3 milliarder kroner. Den gennemsnitlige gæld per skyldner i Gladsaxe er 118.251 kroner, ifølge Gældsstyrelsens såkaldte ”skyldnerkort”.

Skyldnere i Glostrup Kommune har den højeste gennemsnitlige gæld med knap 180.000 kroner. I den modsatte ende befinder Fanø Kommune sig med den laveste gennemsnitlige gæld per skyldner. Her er beløbet omkring 65.000 kroner. Andelen af borgere, der skylder penge til det offentlige, er størst i Lolland Kommune med 22 procent, mens Allerød Kommune har den laveste andel. Her har hver 10. borger gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, kan man læse i Gældsstyrelsens opgørelse.

Det er Gældsstyrelsens opgave at inddrive gæld på vegne af de hundredvis af offentlige kreditorer fra både stat, kommuner og offentlige virksomheder, som danskerne skylder penge. Gældsstyrelsen i 2020 inddrev et rekordhøjt provenu på 10,4 milliarder kroner igennem en række indsatser som lønindeholdelse, rykkerudsending samt modregning.