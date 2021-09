Socialdemokratiet sår tvivl om De Frivilliges Hus

I dag ligger både Bagsværd Børnehave og De Frivilliges Hus i et par gamle bygninger – som er nogle af de få gamle bygninger, som vi har i Gladsaxe. Dem har Socialdemokratiet ønsket at rive ned. Så var Psykiatri og Handicapudvalget på besøg og der udtalte de socialdemokratiske udvalgsmedlemmerne – til min store glæde – […]

Af Thekla Ravn, Byrådsmedlem for Venstre i Gladsaxe

I dag ligger både Bagsværd Børnehave og De Frivilliges Hus i et par gamle bygninger – som er nogle af de få gamle bygninger, som vi har i Gladsaxe.

Dem har Socialdemokratiet ønsket at rive ned. Så var Psykiatri og Handicapudvalget på besøg og der udtalte de socialdemokratiske udvalgsmedlemmerne – til min store glæde – at det ikke skulle rives ned. Desværre talte de ikke sandt, for Socialdemokratiet fik vedtaget i budgettet, at der skal ligge et nyt børnehus – Ny Bakkely.

Selvom jeg er glad for den nye institution, så skaber det både en enorm usikkerhed for hvor De Frivilliges Hus så skal være – og gamle bygninger rives igen ned. Og på den måde mister vi igen noget af vores kulturarv i Gladsaxe. Det er rigtig ærgerligt.

Har Socialdemokraterne lyst til at lave beslutningen om, og bygge det nye børnehus ”Nye Bakkely” et andet sted, så er døren åben hos Venstre. I ringer bare.