Søborg Natten igen

Der var masser sjov og ballade til anden akt af Søborg Natten. Foto: Kaj Bonne.

Fredag var der Søborg Natten for den anden del af hovedgaden

Af Peter Kenworthy

Søborg Natten plejer at betyde at mange af Søborgs borgere traver det meste af Søborg Hovedgade tynd, i søgen efter mad, drikke, forlystelser og tilbud.

Dagen inden Søborg Natten skulle afholdes 27. august, valgte det meste af Søborgs Hjerte dog at skyde deres del af festiviteterne til den følgende fredag – og dermed skære Søborg Natten over i mere end en forstand.

– Risikoen for regn og rusk har gjort at både musik og de hyrede aktører, der var planlagt, har svært ved at gennemføre, fortalte Rasmus Søndergaard – på vegne af foreningen Søborgs Hjerte – til Gladsaxe Bladet.

Butikkerne mellem Wergelands Allé og Søborg Torv holdt dog fast i Søborg Natten, der blev afholdt i regnvejr – ”the show must go on”, mente Meny-købmand Per Mikkelsen.

Denne fredag blev anden afdeling – så at sige – af Gladsaxe Natten så afholdt, mellem Wergelands Allé og Maglegårds Allé, og vejrguderne var mere mildt stemt denne fredag.

Her var der alt fra kinesiske trommer, trampolinhop, hoppepude og livemusik, burgers, grillpølser, øl og fiskeretter. Samt tilbudsvarer, konkurrencer, og godt med folk der gik op og ned af den del af hovedgaden i sensommersolen.