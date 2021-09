Sport, sjov og socialt samvær

Der blev løbet igennem på stafetten. Foto: Peter Kenworthy.

Solen og de store små smil var fremme til Store Børnehaveklassedag

Af Peter Kenworthy

Det var tydeligt at se at det var en på den fysiske, fælles oplever, der skulle til for kommunens børnehaveklasseelever.

For der var masser af smilende små ansigter, høje små stemmer, samt fjolleri, fodbold, forhindringsbaner, ståtrold, stafet, hoppeborg og holdånd til årets Store Børnehaveklassedag, på Bagsværd Stadion tirsdag.

Her var der fuld aktivitet blandt de flere hundrede børnehaveklassebørn, som – i fin rotationsstruktur – piskede rundt og havde det sjovt.

– De får en god oplevelse og socialt samvær med andre. De får rørt sig, og så møder de en masse børn – også fra deres gamle børnehaver, fortæller John, der er pædagog på Søborg Skole.

– Børnene er næsten lige startet, og så får de en tur hvor de skal sammen ud og opleve noget. På sådan en dag lærer man at begå sig med mange børn. Det er en del af at være en åben skole, at man kommer ud og er sammen, tilføjer Guy Rubaudo fra Sportsudvalget i Gladsaxe Kommune, som arrangerer dagen.



Der blev kravlet og klatret. Foto: Peter Kenworthy.



Den oppustelige fodboldbane var populær. Foto: Peter Kenworthy.



Bamse var med til at sætte gang i dagen. Foto: Peter Kenworthy.



Forhindringsbanen krævede god balance. Foto: Peter Kenworthy.