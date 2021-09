Stadig intet nyt om Intervare

Foto: Peter Kenworthy.

Gladsaxe Kommune skulle have dokumenteret om Nemlig.com’s moderselskab Intervare levede op til kommunens arbejdsklausul i september. Dette er forsinket

Af Peter Kenworthy

Flere kommuner og Region Hovedstaden har droppet onlinesupermarkedet Nemlig.com – heriblandt Gladsaxes nabokommune, Gentofte, der desuden pålagde Intervare A/S – som ejer Nemlig-com – bod efter en kontrolsag.

Intervare – som Gladsaxe Kommune også har kontrakt til indkøbsordning for hjemmeboende pensionister – havde 17. september et møde med Københavns Kommune.

– Vi er enige om at give dem en allersidste chance, fortalte sundheds- og omsorgsborgmester (F) i Københavns Kommune, Sisse Marie Welling (F), til Fagbladet 3F den 20. september. Hun tilføjer dog at der skal rettes op bagudrettet.

En beslutning om at der ikke bliver betalt regninger fra Københavns Kommune til Intervare, indtil der er kommet helt styr på lønnen til chaufførerne, er udskudt til starten af oktober, fortæller Fagbladet 3F.

Afventer afgørelse

Intervare fortalte, i en pressemeddelelse 24. september, at man afventer en afgørelse i Københavns Kommunes borgerrepræsentation.

– Uenigheden er opstået efter, at Intervare og Københavns Kommune har samarbejdet i over 20 år. I hele denne periode har Intervare løst opgaven i Københavns Kommune med den samme forretningsmodel, tilføjer Intervare i pressemeddelelsen.

Københavns Kommune beskrev, i en pressemeddelelse i maj, grov underbetaling, manglende ferie og arbejdsdage på op til 12 timer med tunge løft hos Intervare A/S.

Utilfredsstillende forsinkelse

I midten af august fortalte Gladsaxe Kommune til Gladsaxe Bladet, at Intervare netop havde sendt den dokumentation, som skulle vise, at de har rettet op på de forhold, der har gjort, at de ikke levede op til arbejdsklausulen. Samt at man var ved at gennemgå dokumentationen, og at Byrådet ville få en orientering i september.

Det var byrådsmedlem Trine Henriksen (Ø) der – med spørgsmål om hvorvidt kommunens brug af Nemlig.com’s moderselskab var i tråd med kommunens indkøbspolitik – satte gang i hele spørgsmålet i en Gladsaxe-kontekst.

Ifølge Trine Henriksen er orienteringen dog forsinket, så politikerne først får den på Økonomiudvalgets møde 5. oktober.

– Det er ret utilfredsstillende, fordi det så kan tage lang tid, hvis man ønsker at træffe en beslutning, fortæller hun.

– Når det dengang blev udsat til september, var det for at kunne få vurderingerne med fra rapporten fra København, og det har jeg selv bedt om og er meget tilfreds med. Så når jeg er utålmodig er det især fordi, at rapporten fra København tyder på, at forholdene stadig er problematiske i Intervare, tilføjer hun.

Nemlig.com er datterselskab og ejes af Intervare A/S, som Gladsaxe Kommune har kontrakt med til indkøbsordning for hjemmeboende pensionister. Intervare benytter samme varelager som Nemlig.com.