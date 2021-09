Susanne vil også i Folketinget

Foto: Peter Kenworthy.

Susanne Damsgaard bliver folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Af Peter Kenworthy

På et opstillingsmøde i Dansk Folkeparti den 22. september, har medlemmerne i Dansk Folkepartis Gladsaxekreds valgt Susanne Damsgaard som kredsens folketingskandidat.

Susanne Damsgaard fortæller at hendes mærkesager er indvandringspolitikken, herunder grænsekontrollen, tildeling af statsborgerskab, og de særlige hensyn, som via lovgivningen tages til indvandrere og flygtninge, samt de ældres forhold, støttekrævende børn og trygheden i samfundet.

– Jeg takker for valget og ser frem til et tæt og frugtbart samarbejde med bestyrelsen og medlemmerne i Gladsaxe Kommune, udtaler Susanne Damsgaard.

Susanne Damsgaard er 60 år og bor i Søborg. Hun arbejder som sagsbehandler, og har arbejdet i faget siden 1987 – siden 2017 i Egedal Kommune. Siden Dansk Folkepartis stiftelse i 1995 har hun stemt på partiet, og for cirka 15 år siden meldte hun sig ind i Dansk Folkeparti, fortæller hun.

Efter at den tidligere formand, Kristian Niebuhr, havde meldt sig ud af partiet, blev Susanne Damsgaard konstitueret, og efterfølgende valgt, som formand for Dansk Folkepartis lokalafdeling i Gladsaxe. På et opstillingsmøde i år blev Susanne Damsgaard valgt som spidskandidat til byrådsvalget i år.