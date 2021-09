Tilfredsstil din chokoladecraving med lækre kager

SPONSORERET INDHOLD: Selvom der her i Gladsaxe findes flere gode steder, man kan købe lækre kager, er der nu ikke noget, der slår en hjemmebagt kage. Er du chokoman, altså lidt eller meget afhængig af chokolade, er det naturligvis en chokoladekage, du skal kaste dig over. Læs med her, hvor vi ser på forskellige typer af chokoladekager, du kan bage.

En chokoladekage er ikke bare en chokoladekage. Hvis man troede det, må man tro om igen, for der findes hundredvis af Opskrifter på lækre chokoladekager, man kan gå på opdagelse i, når man føler trang til en hjemmebagt kage. Det kan være svært at vælge, men så kan man tage dem en ad gangen og efterfølgende vende tilbage til den, man synes bedst om.

Svampede og saftige kager med kærnemælk

Kærnemælk bruges ofte i kager, da det gør dem svampede og saftige, og hvem kan ikke lide det. Du kan derfor med fordel gå efter Opskrifter på chokoladekage med kærnemælk, når du planlægger at gå i køkkenet for at bage. Der findes naturligvis også opskrifter uden kærnemælk, hvis du ikke lige har det i køleskabet og ikke har mulighed for at skaffe det, men hvis du har, er det altså en vinder at tilsætte det til sin kagedej.

Chokolade og kaffe – de bedste venner

Når du bager chokoladekage, kan du med fordel tilsætte en lille – eller stor – sjat god, stærk kaffe, gerne espresso. Ikke for meget, da kagen jo skal smage af chokolade og ikke kaffe, men kaffen komplementerer chokoladen og intensiverer smagen. Disse to ingredienser er det perfekte makkerpar, så det kan du overveje at prøve, når du vil bage chokoladekage. Den gode kombination viser sig også ved, at nok er en kop te dejlig, men til chokoladekage hører der sig kaffe – de passer simpelt hen bare godt sammen.

En sundere kage med bønner

Hvis man godt kan lide lidt tunge og tætte chokoladekager, kan det være en mulighed at tilsætte bønnemos af kogte, sorte bønner eller kidneybønner. Det giver kagen en konsistens, som kan minde om brownies. Udover den lækre tekstur er der den fordel, at bønnerne indeholder vigtige mineraler og vitaminer, og på den måde får du sneget en lille smule sundhed ind i kagen. Man kan også sige, at kage bliver en smule mindre usund, men samtidig kan man sige, at skal der være fest, så lad der være fest.

Sunde kager med fuldkornsmel og uden sukker og fløde er ofte en kedelig affære, så hvis du beslutter dig for at bage, så giv den fuld gas. Med bønner smager kagen ikke sundt og ingen vil gætte på denne utraditionelle gæst i det søde køkken. I stedet for bønner kan man tilsætte moste, kogte rødbeder, det giver også saftighed til kagen.

Der er altså nok at vælge i mellem, når den står på chokoladekagebagning, hvad enten det gælder til uddeling i klassen, når du får gæster eller simpelt hen bare har lyst til at forkæle dig selv eller måske dine kollegaer. God fornøjelse.