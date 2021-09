To lærere i undervisningen

Hvorfor skal vi have 2 lærere i undervisningen? Skruerne i skolen er i mange år blevet strammet og strammet. Det har bevirket, at der i rigtig mange klasser i kommunen er 28 elever. Derudover er inklusionen af børn med vanskeligheder steget. Disse ting er medvirkende til at faglighed er faldet, støjen i klassen er steget […]

Af Finn Kilbak, Søhuse 2, Bagsværd

Hvorfor skal vi have 2 lærere i undervisningen? Skruerne i skolen er i mange år blevet strammet og strammet. Det har bevirket, at der i rigtig mange klasser i kommunen er 28 elever. Derudover er inklusionen af børn med vanskeligheder steget. Disse ting er medvirkende til at faglighed er faldet, støjen i klassen er steget og trivslen blandt børnene ikke er god nok.

For at kunne nå og hjælpe alle børn, så vil det give et super afgørende løft for fagligheden og trivslen, hvis vi indfører 2 lærere i undervisningen.

I Venstre Gladsaxe vil vi kæmpe for 2 lærere i undervisningen i en stor del af timerne. Det kan gøres ved blandt andet at droppe den forfejlede ”Understøttende undervisning” også kaldet UUV; Gøre skoledagene kortere; Mere selvbestemmelse på den enkelte skole; Flere penge til den enkelte skole; Færre penge til Skole Forvaltningen.

Jeg er skolelærer og har været det i mere end 13 år, heraf 5 år på Bagsværd skole. Jeg stiller op til kommunalvalget for Venstre Gladsaxe. Jeg vil kæmpe for vores børn og en bedre skole med højere faglighed og øget trivsel.