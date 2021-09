Trafikomlægninger og letbane-støj

Foto: Peter Kenworthy.

Vejarbejde mellem Gladsaxe Møllevej og Tobaksvejen/Gladsaxevej

Af Redaktionen, redigeret

Nye anlægsopgaver i arbejdsområdet – der består i at anlægge nyt fortov, cykelsti samt vejbaner – mellem Gladsaxe Møllevej og Tobaksvejen/Gladsaxevej, er gået i gang, fortæller Hovedstadens Letbane.

– Vejarbejdet bliver først udført på den venstre side af Gladsaxe Ringvej mellem Gladsaxe Møllevej og Tobaksvejen i retning mod Buddinge Rundkørsel. Når vi til oktober begynder på arbejdet på den højre side af Gladsaxe Ringvej, bliver der samtidig anlagt fortov, cykelsti samt vejbaner mellem Gladsaxe Møllevej og Gladsaxevej, skriver man i en pressemeddelelse.

– I anlægsperioden vil trafikken fortsat være omlagt. Det betyder, at der fortsat kun vil være et farbart kørespor mellem Tobaksvejen og Gladsaxe Møllevej i retning mod Herlev. Cyklister og fodgængere kan stadig færdes på begge sider af Gladsaxe Ringvej under vejarbejdet, tilføjer man.

Det samlede arbejde på begge sider af Gladsaxe Ringvej omfatter gravearbejde, maskinkørsel, udlægning af asfalt og ny belægning samt opsætning af nyt vejudstyr på strækningen.

Hovedstadens Letbane forventer, at arbejdet er færdigt i løbet af foråret 2022. Arbejdet bliver som udgangspunkt udført i tidsrummet klokken 07.00 og 18.00 på hverdage, og vil støje.