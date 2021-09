Tre alternativer til dit gamle oliefyr

SPONSORERET INDHOLD: Mange husejere over hele landet, og altså også her i Gladsaxe, har i generationer brugt oliefyr, men på grund af miljøhensyn er det ikke længere hverken tilladt eller muligt at købe et nyt, når det gamle ikke kan mere, og så må man finde en anden måde at varme sin bolig op på.

Af SPONSORERET INDHOLD

Her ser vi på tre alternativer til oliefyret, så læs med, hvis du også har en af disse store klimasyndere, som du snart skal skifte ud.

Mange fra den unge generation vil nok være uforstående overfor, at man stadig den dag i dag, på trods af alt, hvad vi ved om forurening, vælger at opvarme sit hus ved at brænde olie af og sende store mængder CO2 ud i atmosfæren. Med lovgivning er der dog nu sat en stopper for det, og nye og langt mere miljøvenlige energiformer har set dagens lys.

Varmepumpen: Den nye dreng i klassen

Et af de nye skud på stammen, når det gælder varmekilder, er varmepumpen, som rigtigt mange parcelhusejere har valgt at investere i, når oliefyret ikke kunne mere eller man har vurderet, at det kostede for mange penge at fyre med olie. Med en varmepumpe kan der være endda mange penge at spare i forhold til de traditionelle varmekilder, og netop derfor vælger så mange denne løsning. En varmepumpe er ikke billig i anskaffelse, men det er den til gengæld i forbrug. Hvis du tænker, at en varmepumpe kunne være attraktiv for dig, kan du undersøge varmepumpe luft til vand pris og finde den model, der passer til dig og din bolig.

Den klassiske fjernvarme

I langt de fleste parcelhuskvarterer er det muligt at koble sig på fjernvarmenettet eller centralvarmenettet og på den måde få varme i sin bolig. Dette er klart det letteste, og måske derfor er der så mange, der vælger denne løsning eller måske vælger at fortsætte denne løsning, når de har købt et hus. Det er nok ikke helt forkert at sige, at fjern- eller centralvarme er standardløsningen for parcelhuse.

Jorden varmer huset op

Ligesom varmepumpen er jordvarme også en af de nyere varmekilder, og som et stigende antal danskere – også Gladsaxeborgere – vælger til opvarmning af deres hus. Her udnytter man jordens varme, som gennem slanger og rør føres ind i huset og kan bruges som varmekilde. Også her kan der være penge at spare i forhold til de traditionelle varmekilder, men overvejer man denne løsning, skal man være klar over at hele haven skal graves op, og at det er et arbejde, der kan strække sig over lang tid og at haven efterfølgende skal genetableres med græs, buske og bede. Store gamle træer kan i visse tilfælde blive, da man her kan lægge rørene udenom.