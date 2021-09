Trivslen i udskolingen på Søborg Skole skal øges

Skolen har oplevet en stigning i antallet af unge som mistrives. Foto: Peter Kenworthy.

Søborg Skole har startet et projektsamarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning

Af Peter Kenworthy

Baggrunden for samarbejdet er at Søborg Skole har oplevet en stigning i antallet af unge, som i perioder mistrives, oplyser Børne- og Kulturforvaltningen i en sagsfremstilling til Børne- og Undervisningsudvalget.

”Formålet med projektet er at øge trivslen og den mentale sundhed i udskolingen ved at styrke de unges tro på egne evner samt støtte dem i at blive bedre til at forstå sig selv og andre”, kan man læse i sagsfremstillingen.

Malene Norborg Petersson, der er chefkonsulent hos den sygdomsbekæmpende, almennyttige forening, Komiteen for Sundhedsoplysning, fortæller til Gladsaxe Bladet, at der er tale om en forebyggende indsats – et slags alment trivselsprogram, og en almen proces, hvor eleverne skal arbejde med at have et godt hverdagsliv.

– Vi er ved at udvikle pilotfasen, og så skal det testes på Søborg Skole, som er en af vores pilotskoler, tilføjer hun.

Flere ofte mobbet

Antallet af elever, der svarer ’meget tit’ til spørgsmålet ’er du blevet mobbet i dette skoleår’ i den nationale trivselsmåling har været stigende i de seneste par skoleår blandt eleverne fra 4.til 9. klasse på Søborg Skole, ligesom antallet af elever der ”meget tit” er glade for skolen er faldet fra 2017/18 og til de følgende år. 80 procent af eleverne siger de ”aldrig” er blevet mobbet i 2019/20 og 13 procent ”sjældent”.

Derimod har en større andel af eleverne givet udtryk for, at de sjældent har let ved at høre, hvad læreren siger i timerne i 2019/20 end i de foregående år.

Ifølge en status på skolernes arbejde med trivsel, udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen i december, har Søborg Skole ikke lavet nogen handlingsplaner i forhold til mobning mellem 2017 og 2020, som skolen skal ifølge loven, hvis der konstateres ”problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lignende”.