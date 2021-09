Vask tøjet mindre ofte

side view of loner putting laundry in washing machine in bathroom

Vasketøj giver store mængder CO2-udledning

Af Peter Kenworthy

Hvor mange gange skal man have sit tøj på, før man vasker det. Hvis man spørger ens 11-årige søn, ens kone eller ens 84-årige far, får man nok ret forskellige svar på det spørgsmål. For der er både lugt-, smuds- og klimarelaterede problemstillinger at tage hensyn til.

Og så er der – alt andet lige – også forskel på, om man har striktrøjen, underbukserne eller workout-tightsene på i en, tre eller endnu flere dage ad gangen.

Mindre vask giver stor effekt

En rapport, der for nyligt blev udgivet af den britiske ngo Society of Chemical Industry, pointerer dog at tøjvask og –tørring har en ”kæmpe miljømæssig effekt” – både i forhold til klimaet og mikrofibre, der bliver skyllet ud i vandmiljøet. Man opfordrer derfor folk til at vaske tøj mindre ofte, skriver The Sunday Times.

– Omkring 70 procent af de kulstofemissioner, der udledes i løbet af en bomulds-T-shirts liv, skyldes vask og tørring – mere end det dobbelte af den mængde, der skabes i produktionen. Hvis man vasker sit tøj mindre ofte, vil tøjet også holde længere, pointerer Society of Chemical Industry på sin hjemmeside.

– Hvis vi vasker alt vores tøj lidt mindre ofte, kan det have en stor effekt. Det er i hvert fald ikke nødvendigt at du vasker dit tøj hver dag – undtagen undertøjet, siger David Bott fra Society of Chemical Industry til Sunday Times.

The Sunday Times foreslår at man – som et alternativ – kan dampe sine strikkede beklædningsgenstande, bruge en svamp og lidt varmt vand til at rense flere pletter og lignende, fryse sine jeans i fryseren natten over for at fjerne bakterier og lugtgener, samt vaske undertøjet i hånden.

Eller – hvis man synes at dette lyder lige lovligt outreret – bare simpelt hen skifter tøj mindre ofte.

’Værre end vi troede’

Ifølge FN skal klimaskadelige udledninger nemlig globalt set reduceres markant, hvis vi skal holde os under Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader, og helst under 1,5 grader. I stedet er verden på vej mod en ”katastrofal” 2,7 graders stigning ved århundredeskiftet, lyder det fra FN’s klimapanel, IPCC.

Ifølge FN’s nyligt udgivne ”United in Science 2021”-rapport, er der desuden en 40 procent chance for at gennemsnitstemperaturen på jorden vil komme over 1,5 grader i en af de næste fem år.

– Forstyrrelsen af vores klima og vores planet er allerede værre end vi troede, og den bevæger sig hurtigere end forudsagt … Vi må handle nu for at forhindre yderligere irreversible skader, pointerede FN’s generalsekretær, António Guterres, i forbindelse med udgivelsen af rapporten.