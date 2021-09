Videre i pokalen

Rasmus Møller satte AB i gang i pokalens anden runde, med en scoring i første halvlegs sidste minut (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe spillede sig ubesværet videre i pokalturneringen med en 5-0-sejr ude over Roskilde KFUM

Af Peter Kenworthy

AB-træner Patrick Birch Braune havde rystet posen i pokalturneringens anden runde, ude mod 3. divisionsholdet Roskilde KFUM onsdag aften.

Oliver Børner var valgt på målmandsposten, der var fundet plads til Emil Wass og Jonathan Dahl Bagger – der begge havde sprudlet i slutfasen i ligakampen mod Hillerød weekenden inden – på midtbanen, samt til Mads Vang, Otto Dupont, Lucas Koch, Alessio Alicino og Silas Trier Madsen.

Roskilde KFUM holdt dog stand indtil 1. halvlegs sidste minut, hvor Rasmus Møller fik hul på bylden.

Og i 2. halvleg blev der åbnet for sluseportene.

Efter 51 minutter bragte Frederik Christensen AB yderligere foran. Et kvarter senere scorede Mads Vang til 3-0, efter at Emil Wass var kommet til baglinjen. Med tyve minutter igen blev det 4-0 efter et hurtigt angreb – også ved Vang. Og fem minutter før tid scorede Mathias Kisum til slutresultatet 5-0, med en kølig afslutning i det lange hjørne.

AB-træner Patrick Birch Braune var da også godt tilfreds med indsatsen efter kampen.

– Vi vælger at skifte helt ud, og de folk der kom ind greb virkelig chancen. Præstation og udtryk var lige som vi ønskede det, fortalte han til Gladsaxe Bladet.