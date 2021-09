Søborg Skole er nok den skole i Gladsaxe, der trænger mest til en gedigen renovering. Foto: Peter Kenworthy.

Søborg Skoles skolebestyrelse er ikke imponeret over revideret forslag til ombygning af Søborg Skole

Af Peter Kenworthy

I en orientering om ombygningen af Søborg Skole fra Børne- og Kulturforvaltningen, til mødet i Børne- og Undervisningsudvalget 9. september, kan man læse at ”de tidligere viste udkast indeholder en væsentlig overskridelse af budgettet, hvorfor totalrådgiver nu omprojekterer dispositionsforslaget for egen regning”, samt at det endelige dispositionsforslag afleveres i midten af september.

10. juni havde skolebestyrelsen på Søborg Skole sendt et brev til skolechef Michael Mariendal, hvor man udtrykker skuffelse og undren over det reviderede dispositionsforslag, at man mener at visionerne er forsvundet, samt at det der blev fremvist, i bedste fald var en mindre delvis istandsættelse.

Og 27. august sendte skolebestyrelsen et brev til borgmesteren og byrådets gruppeformænd, hvor man blandt andet pointerer at forårets præsentationen af det endelige dispositionsforslag blev udskudt, da beregninger viste at projektets pris steg med 45,2 millioner kroner, hvilket resulterede i den nye disponering.

Samt at man gerne ser at byrådet tilfører projektet på Søborg Skole de 45,2 millioner kroner til at gennemføre det oprindelige dispositionsforslag.

’Ikke hvad vi blev lovet’

I et svar fra slutningen af august, skriver Michael Mariendal, at han mener at det reviderede dispositionsforslag lever op til de visioner og forventninger, der blev sat for projektet, samt at de af opgaveudvalgets anbefalinger, der er videregivet til projektet, i det store hele bliver realiseret.

Formanden for skolebestyrelsen på Søborg Skole, Christian Wittrup, er dog ikke tilfreds med det svar.

– Der er to skolebestyrelser før os, der har kæmpet for renoveringer – og Søborg Skole er den skole af alle i Gladsaxe, der trænger mest. Markedsudviklingen samt øgede krav til bæredygtighed og Fremtidens Skole-visioner gør, at man ikke får hvad man gjorde for to år siden, da første budgetter blev lagt, og at vi derfor ikke får de penge til skolen, som vi blev lovet, fortæller Christian Wittrup.

– Vi synes at man burde renovere Søborg Skole ordentligt, en gang for alle. Vi ønsker ikke at være på tværs, men vi føler at vi er ved at blive tabt på gulvet, og vi har svært ved at sælge projektet til lærere, forældre og elever, hvis ikke de ekstra cirka 45 manglende millioner igen prioriteres ind i projektet af politikerne, tilføjer han.

Gladsaxe Bladet har bedt om en kommentar fra borgmester Trine Græse (A) til at skolebestyrelsen mener at visionerne i projektet er forsvundet og at der nu i bedste fald er tale om en mindre istandsættelse, samt til at skolebestyrelsen gerne ser de 45 millioner kroner, som projektet steg med efter præsentationen af det endelige dispositionsforslag, tilføres projektet igen, så det oprindelige dispositionsforslag kan gennemføres.

Det har ikke været muligt at få svar inden redaktionens deadline.