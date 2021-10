30 år med eventyr og glimmer

Eventyrteateret gør i disse dage klar til jubilæum- forestillingen. 30 år er gået siden teaterleder Susanne Vognstrup besluttede at skabe rammerne til talenterne i halv højde

Af Gitte Ganderup

I disse dage er Eventyrteateret, som holder til i Søborg, i gang med at flytte igen. Det gør de hvert år, når premiereren i Glassalen i Tivoli nærmer sig.

Kasserne med store og små tuscher, tape og køkkenrulle begynder de at pakke nogle uger før og der står flyttekasser i de fleste rum.

– Vi skal jo have alt med. Også det som man ikke tror man får brug for, fortæller Susanne Vognstrup som har grundlagt og ledet teateret for og med børn i 30 år.

Barnestjernen

For mange år siden var Susanne Vognstrup selv en barnestjerne eller et vidunderbarn. Som 8-årig opdagede hendes klaverlærer, at hun også har et sangtalent. Hun blev tilmeldt datidens Berlinskes Musikkonkurrence og vandt i to år i træk førstepræmien i sang.

Det medførte en række optrædener i blandt andet Tivoli, hvor hun optrådte sammen med den senere så berømte Michala Petri.

– Hun er God, siger Susanne Vognstrup, da hun fortæller om starten. G´et i god er nærmest stemt.

Mulighederne for at udvikle talent havde Susanne Vognstrup et ønske om i nogle år før Eventyrteateret blev en realitet.

Hun havde en oplevelse af, at der er nogle børn som kan mere end andre på den musikalske front.

– Mere end den med at ”alle kan synge”, siger hun.

Udover at udvikle talenterne mente hun, at der manglede et sted for de børn som bedre kunne lide at danse end at spille fodbold.

– Lige som, og jeg må godt nævne ham, Silas Holst som kom her som barn. Det er også de børn som gerne vil det. De vil gerne øve sig. Og når de gør det, oplever de, at de kan blive bedre. Det giver selvtillid, fortæller Susanne Vognstrup.

– Så kommer deres forældre og siger, at nu kan de meget mere i skolen og det er jo fordi de har lært at øve sig, så det labber vi i os, fortæller Susanne Vognstrup med et grin.

Koncentration

Når man har arbejdet med børneteater lærer man en ting eller to om børn gennem tiden. Og der er noget som har forandret sig gennem tiden: Der er sket noget med opmærksomheden.

– De kan ikke modtage kollektive beskeder. Jeg er ked af at sige det. Og det kan de voksne faktisk heller ikke. Jeg tror det er på grund af telefonerne; vi er vant til at få alting serveret individuelt og få påmindelser dagen før vi skal til tandlæge, siger Susanne Vognstrup.

På Eventyrteateret er der mobilfri zone, når børnene treæder ind i salen. Så lægger de telefonerne i en kasse og der lægges et guldklæde over

– Så bliver telefonerne guldificeret, fortæller teaterlederen.

Lidt glimmer og magi

Der er generelt en del ting som får lidt glimmer eller lidt guld viser det sig, da Susanne Vognstrup viser rundt i det travle hus som denne formiddag er fyldt med alle de voksne, mens børnene er i skole.

På systuen er der travlt og man forstår hvorfor, da garderoben åbenbarer sig. Der bliver syet nye kostumer til alle medvirkende i alle forestillinger. Meget bliver genbrugt og rekvisitter bliver gemt

– Man ved jo aldrig hvornår man får brug for et kranie, siger Susanne Vognstrup og peger på en reol hvor der står kranier på række.

Selvom der i skrivende stund kun er få dage til alle flytter i Glassalen, bliver der stadig produceret på systuen.

– Vi sætter først de sidste sting lige inden premiereren, fortæller Christine Brinker som er leder af den eventyrlige skrædderstue.

– Når de kommer op på scenen og lyset kommer på, kan vi ofte se nogle ting som lige skal rettes eller skal have lidt mere. Så får den lidt glimmer, siger hun inden de rutinerede hænder arbejder videre.

Skibet skal sejle

Men hvor længe skal Susanne Vognstrup blive ved med at lede Eventyrteateret? Der er ansat dygtige mennesker omkring hende, men som hun selv siger, så forlader kaptajnen ikke bare skibet.

– Jeg kan ikke gå lige nu oven på corona. Skibet skal op og sejle igen, siger hun.

Men drømmen er at bruge mere tid på at kun undervise på dramaskolen. For hvorfor have et teater?

– Det er sjovt! Det er rigtig sjovt! det bliver jo en livsstil

Forestillingerne

I år spiller de op mod 100 børn Eventyrteaterets version af Robin Hood. Stykket er skrevet af skuespiller og tekstforfatter Gunvor Reynberg og instrueret af ligeledes skuespiller og instruktør Bo Skødeberg. Forestillingen har premiere den 9. oktober og spiller frem til julen tager over med forestillingen Det Magiske Julebånd der har premiere den 27. november