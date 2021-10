4 gaveidéer til manden, der har alt

SPONSORERET INDHOLD: Står du overfor at skulle købe en gave til manden, der har alt? Det kan være svært at finde på den rette gave, hvis du ikke har fået nogen ønskeseddel, og manden samtidig har stort set alt mellem himmel og jord. Ikke desto mindre burde det være muligt at finde en gave, som manden kan få glæde af – og her kommer vi med fire bud på, hvad det kunne være for en gave.

Af SPONSORERET INDHOLD

Til den tørstige

Vin, øl eller spiritus er stort set altid en gave, du kan vælge til manden, der har alt – eneste undtagelse skulle da lige være, at vedkommende ikke drikker spiritus. Fordelen ved at vælge drikkevarer er, at det åbner op for en verden af muligheder; lige fra rød- og hvidvine over specialøl til champagne, specialspiritus eller lignende. Måske ved du allerede, hvad manden foretrækker at drikke, og kan så vælge drikkevarer indenfor netop denne kategori.

Til den praktiske

Er der tale om en gave til en mand, der er praktisk anlagt, kunne en bagagerumsbakke også være en rigtig god idé. Bagagerumsbakken sørger for, at bilens bagagerum forbliver pænt og rent, hvilket de fleste mænd trods alt må sætte pris på. Hvis du vælger at købe en bagagerumsbakke, skal du være opmærksom på at vælge en bakke, der passer til netop den bil, manden ejer – ellers risikerer du at købe en bakke, som ikke passer.

Til den rejseglade

Elsker manden at rejse? Så kan du passende vælge at købe en rejse til ham. Nu tænker du måske, at det koster spidsen af en jetjager, men det behøver bestemt ikke at være 14 dage på Maldiverne – et kroophold eller blot en udflugt i nabolaget kan også tælle som en rejse, og det vil uden tvivl være noget, som den rejselystne mand bliver glad for.

Til den læselystne

Indrømmet – det kan være svært at ramme rigtigt med bøger, hvis du ikke ved noget om litteratur, eller i det mindste ved, hvad manden læser. Ikke desto mindre kan bøger være en rigtig god idé, da du har mulighed for at gøre gaven lidt mere personlig på baggrund af den bog, du vælger. Og falder den ikke i mandens smag, kan bogen altid byttes til en, han hellere vil læse.

Tanken, der tæller

Når du køber gaven – uanset om det er bagagerumsbeskyttelse, bøger eller noget andet – så husk, at det er tanken, der tæller. Manden, der har alt, vil alligevel aldrig blive skuffet, hvis ikke du rammer plet. Det betyder ikke, at du ikke skal forsøge at ramme den rette gave; det betyder blot, at det ikke er jordens undergang, hvis du ikke går. Gaver kan som sagt næsten altid byttes!