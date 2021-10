4 gode råd, når du skal finde et nyt sted at bo

SPONSORERET INDHOLD: Du har garanteret stået i en situation før, hvor du har været i tvivl om, hvordan du har skulle gribe boligsøgningen an på. I denne artikel giver vi dig 4 gode råd, som kan hjælpe dig i din jagt på din næste bolig.

1. Vær bevidst om din fremtidssituation

Der kan være mange årsager til, at man er nødsaget til at flytte fra sin nuværende bolig. Man kan endda befinde sig på et stadie i livet, hvor man har behov for en specifik type af bolig. En bolig er den største post på dine faste udgifter, og derfor er det vigtigt at være bevidst om din fremtidssituation.

Hvis du f.eks. netop har færdiggjort dine studier og gerne vil rejse, vil du formegentlig være på jagt efter en lejebolig, som ikke har store udgifter. Er du derimod på et livsstadie, hvor du forventer at få nogle børn i nærmeste fremtid, vil det måske give bedre mening for dig at være på jagt efter en større ejerbolig, som har plads til familieforøgelse. Derfor er det vigtigt at se ud i fremtiden.

2. Fastlæg din økonomi

Du kommer ikke udenom en gennemgang af din økonomiske situation, når du er på jagt efter et nyt sted at bo. Det er nemlig ikke kun dine fremtidsplaner, som er vigtige at overveje inden din boligjagt men specielt også din økonomiske situation. En stabil indkomst og en sund økonomi er ofte det første skridt på vejen til din drømmebolig.

Læg derfor et realistisk budget og begynd at spare penge op, så du har pengene til en evt. udbetaling på boligen. En tommelfingerregel er, at du skal spare 5 % op af den samlede pris på boligen.

3. Undersøg området

Ikke alle områder er lige interessante for alle mennesker at bo i. Din økonomiske situation og dine fremtidsplaner har nemlig stor indflydelse på de overvejelser, du skal gøre dig ift. beliggenheden. Hvis du forventer en familieforøgelse er det relevant at overveje tilbud om daginstitutioner og skoler i området samt hvor langt disse ligger fra din bopæl.

Hvis du derimod er studerende, der er på jagt efter en lejebolig, vil det i højere grad være relevant for dig at undersøge transportmuligheder til uddannelsesinstitutionen samt muligheder for at indgå i et sundt studiemiljø udenfor universitetet.

4. Få den rette rådgivning

Som i en hver anden investeringssituation er det utroligt vigtigt at få den rette rådgivning, når du skal finde et nyt sted at bo. Dette er måske mest relevant for dig, der planlægger at købe en bolig. Der er utrolig mange muligheder for rådgivning, når man er er på boligjagt, men hvis du vil give dig selv de bedste forudsætninger for den bedste pris på din bolig, burde du overveje køberrådgivning, som blandt andet tilbydes af bomae.dk.

Med køberrådgivning sætter din rådgiver dine behov som første prioritet for at sikre, at du køber den rette bolig til den rette pris samtidig med, at det sparer dig en masse tid. Tid er en ressource, som er meget vigtig i din boligjagt og derfor tilbyder de fleste rådgivningsselskaber både services som børsmæglere, bogfinansiering og juridisk rådgivning. Hvis du har inddraget 4 ovenstående i dine overvejelser om din næste bolig, er du dækket godt ind for at sikre, at du vælger den rette løsning.