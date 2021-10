Nok Thai i Flintstones

Nok har åbnet en thai-restaurant, hvor hun laver mad der smager lige som derhjemme

Af Gitte Ganderup

Det hedengangne Flintstones på Søborg Hovedgade huser nu Nok Thai take away og det er netop Nok, som hedder Buppha Phungpanit Larsen, men kaldes Nok, der står ved gryderne imens hendes mand, Jørn Erik Nielsen, tager sig af det administrative og desuden har en rengøringsvirksomhed.

– Det var haven vi faldt for, siger Jørn Nielsen, imens han viser rundt i lokalerne og haven, som også er både hyggelig og rolig.

Og sådan er det meningen at det skal forblive. Ikke nødvendigvis roligt, for det er meningen at lokalerne også skal kunne bruges som selskabslokaler, men det afslappede må gerne skinne igennem.

– Her skal ikke være så fancy. Ungerne skal kunne løbe rundt og lege. Det skal være et familiested, fortæller Jørn Nielsen.

Det var sin sag at overtage lokalerne som har huset en række restaurationer. Der skulle sættes nyt køkken ind, males og ordnes gulve. Dog er der ikke ændret mere end at gæster som kan huske Flintstones, kan genkende stedet.

Som i Thailand

Maden er Noks domæne og hun har en masse erfaring med sig. Oprindeligt arbejdede hun som kok i Singapore, men der vil måske også være nogen som kendes hendes mad fra streetfood-markedet på Papirøen.

Maden skal smage som i Thailand og ikke være i en fordansket version. Undtagelsen er, at man godt kan få skruet lidt ned for det stærke.

– Man går vel på thai-restaurant for at få thai-mad, siger Jørn Nielsen og fortæller, at thaikøkkenet er kendt for aromatisk og farverig mad der er fyldt med friske grøntsager.

Blandt hof-retterne på menukortet fremhæver Nok Phat Kapow som er en stærk ret der spises af alle i Thailand.

– Hvis man ikke lige ved, hvad man skal have til aften, så bliver det Phat Kapow, fortæller hun. Det er også det hun selv vælger – med et spejlæg til.

Men der er mange andre retter på menukortet og Noks anbefalinger griber hurtigt om sig.

I fremtiden er det også planen at lokalerne skal kunne lejes til selskaber. Der er allerede gang i den del af forretningen og der er blandt andet blevet indbudt til thaifest med dj og dans lige som julefrokosterne også er på vej.

Nok Thai take Away ligger på Søborg Hovedgade 7, 2870 Dyssegård