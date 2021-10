80 år med lokalhistorie

Der blev uddelt gaver og roser til fødselaren, Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, og formand Arne Fogt tog imod med et smil. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Lokalhistoriske Forening holdt vedbesøgt jubilæumsreception på Hovedbiblioteket

Af Peter Kenworthy

Den 20. oktober 1941 var der stiftende generalforsamling i ”Historisk Topografisk Forening i Gladsaxe Kommune” i Borgernes Hus, hvor 60 borgere mødte op.

80 år senere var der mødt mindst lige så mange Gladsaxe-borgere op på Hovedbiblioteket, for at fejre foreningen – der i dag hedder Gladsaxe Lokalhistoriske Forening. Så mange, at der var en 50 meter lang kø for at komme ind, der strakte sig fra den store sal på Hovedbiblioteket, og ud på gaden ved Søborg Hovedgade.

Udbreder kendskabet til Gladsaxe

– Uden vi havde været der, havde interessen for lokalhistorie ikke været der på samme måde, fortæller formanden for Gladsaxe Lokalhistoriske Forening, Arne Fogt.

Og i sin tale til de mange fremmødte, pointerede han at foreningen gennem tiderne har arbejdet for at udbrede kendskabet til Gladsaxe – blandt andet gennem film og årbøger om kommunen, og foredrag, arrangementer og deltagelse på Gladsaxe Dagen.

Samt at foreningen gennem årene også kæmpet for at bevare den fysiske del af det gamle Gladsaxe.

– Bagsværd Kro, Buddinge Kro og Glæsels købmandsgård forsvandt, mens Bagsværd gamle station og ikke mindst befæstningsværkerne blev reddet. Vi kunne heller ikke forhindre nedrivningen af Bagsværd skole og kirkebygningen … Vi håber at politikerne i fremtiden vil gøre mere for at bevare gamle bygninger, fortalte Arne Fogt.

Han tilføjede at Gladsaxe halter langt efter de omkringliggende kommuner, i forhold til eksempelvis lokalhistoriske museer, men takkede også kommunen for at være foreningens ”største sponsor”, og fortalte at man er blevet hørt og fået tildelt et lokale på Grønnegården, som er ved at blive indrettet til en ”Lokalhistorisk Samling”.

Kan være stolt

Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A) ønskede tillykke på byrådets vegne, og mente at Gladsaxe Lokalhistoriske Forening kan være stolt af hvad de kan mønstre – også til fødselsdagen.

– Og fordi I har så mange gode arrangementer, har I et flot medlemstal. Meget har forandret sig i foreningens 80 års levetid, men vigtigst af alt har I formået at forblive relevante, tilføjede hun.

I dagens anledning var der stående buffet og fødselsdagsgaver til gæsterne, der hver fik Trap-Danmarks bog om Gladsaxe Kommune.

Se flere billeder på kajbonne.myportfolio.com/gladsaxe-bladet