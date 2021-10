AB Cricket vinder årets integrationspris

Klubben har gennem opsøgende arbejde fået skabt en klub i vækst i Værebroparken

Af Gitte Ganderup

Hvert år uddeler Gladsaxe Kommune en pris til en person eller en gruppe som varetager frivilligt arbejde med flygtninge og indvandrere i Gladsaxe.

Integrationsprisens formål er at anerkende og styrke det store arbejde, der foregår i vores frivillige foreninger, virksomheder, idrætsklubber og mange andre organisationer, som har valgt at prioritere integrationsarbejdet til glæde for den enkelte og samfundet.

Alle kan indstille kandidater til prisen, og så er det vores Integrationsråd, som udvælger, hvem den eller de heldige er.

– Og nu vil jeg så afsløre, hvem der skal have prisen i år, sagde borgmester Trine Græse, inden hun afslørede at det er cricketklubben AB Cricket som vinder kommunens integrationspris i 2021:

– Tak fordi I kunne komme her i Verdens Folkekøkken i Telefonfabrikkens dejlige og stemningsfulde omgivelser og modtage Gladsaxe Kommunes integrationspris 2021.

Når det er jer i AB Cricket, der får integrationsprisen, er det på grund af jeres engagerede arbejde for at styrke integrationen og mangfoldigheden her i Gladsaxe, og især her i coronatiden har I været dygtige til at tænke ud af boksen.

Tapeball Cricket

AB Cricket har blandt andet fået øje på en gruppe spillere som selv havde fået gang i det som kaldes ”tapeball cricket”.

Det er cricket, hvor der spilles uden almindeligt udstyr som benskinner og handsker, og med en tennisbold, der er viklet ind i tape.

Disse spillere opsøgte klubben og inviterede dem til en snak om ønskler og drømme i forhold til cricket. nu har de fået mulighed for at udleve disse ambitioner ved at træne med klubbens trænere og rigtige udstyr på ABs baner.

– Derfor er mange af spillerne nu en fast og integreret del af jeres cricketafdeling, roste borgmesteren.

– Mikkel, du er formand for AB Cricket, og du har fortalt, hvordan disse spilleres glæde er meget smittende, at de føler sig godt taget imod, og at de er rigtig glade for at være her. Du har også fortalt, at spillerne er ambitiøse, og at de talenter, som gerne vil mere med deres spil, nu får mulighed for at udvikle sig i klubben. Og så har du fortalt, hvordan det faldt helt naturligt at arbejde med integration gennem cricket, fordi det er en sport, som er langt mere udbredt og populær i andre dele af verden end Danmark. I AB har I 4 værdier, som i høj grad understøtter det, vi gerne vil på integrationsområdet – og i det hele taget i Gladsaxe Kommune. Jeres værdier er: Socialt fællesskab, glæde, ambition og personlig udvikling.