Beck & Jørgensen køber familievirksomhed i Aarhus

Malervarer Engros’ hidtidige ejer, Jan Rasmussen, giver håndslag på handlen med Beck & Jørgensens salgsdirektør Claus Bjørn (t.h.) foran forretningen på Finlandsgade i Aarhus Nord. Foto: Privat.

Søborg-virksomheden, der er landets 3. største leverandør af maling til professionelle, har mål om at blive størst

Af Redaktionen, redigeret

Beck & Jørgensen, der har hovedbase i Søborg, har overtaget ejerskabet af Malervarer Engros ApS. Virksomhederne har været ”tæt på gift” siden 1987, hvor Malervarer Engros blev grossist for Beck & Jørgensen i Aarhus-området, fortæller Beck & Jørgensen i en pressemeddelelse.

– Begge parter kan nu se, at tiden er rigtig for at indarbejde Malervarer Engros som fuldgyldigt medlem af Beck & Jørgensen-familien, selv om samarbejdet har fungeret upåklageligt alle årene. Dermed kan vi blandt andet få fælles hjemmeside med videre på vej mod ambitionen om at blive landets største malervareleverandør til professionelle, forklarer Beck & Jørgensens salgsdirektør Claus Bjørn.