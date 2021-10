Belgiens konge besøgte Jobcentret i Gladsaxe

Kong Philippe af Belgien i gladsaxe for at besøge Jobcenteret. Pressefoto

Kong Philippe af Belgien besøgte tirsdag Gladsaxe Kommunes Jobcenter sammen med fire ressortministre

Af Gitte Ganderup

Kong Philippe af Belgien besøgte tirsdag Gladsaxe Kommunes Jobcenter sammen med fire ressortministre, herunder vice-premierministeren fortæller Gladsaxe Kommune selv i en pressemeddelelse.

Gæsterne skulle høre om, hvorfor Gladsaxe to i træk har været Danmarks bedste til at få folk i beskæftigelse ifølge en såkaldt benchmarking fra Beskæftigelsesministeriet.

Katrine Stenild Petersen og Hanne Panduro fra Jobcenteret fortalte sammen med direktøren fra Jernpladsen Leonard Holm om Gladsaxemodellen, som kombinerer hyppige møder med de ledige, partnerskaber med virksomheder og sanktioner til dem, som ikke overholder aftaler.

Det er denne model som har ført til førstepladsen, men det ikke alle brugere af jobcenteret der er glade for beskæftigelsesindsatsen i Gladsaxe Kommune, skrev Gladsaxe Bladet den 11. oktober

“En brugerundersøgelse af borgernes tilfredshed med kommunens service, lavet af analysefirmaet Moos-Bjerre i 2019, viste at kun lidt over halvdelen var tilfredse med jobcentrets service.

Og i borgerrådgiver Preben Rohdes årsberetning for 2020, anbefaler han at jobcentret sikrer, at man i højere grad overholder de forvaltningsretlige regler inden for sygedagpenge/jobafklaringsområdet. Rohde fortalte desuden til Gladsaxe Bladet i marts, at han har fået flere henvendelser end han plejer inden for sygedagpengeområdet.”

Kommunen og borgmesteren selv er glade for placeringen og indsatsen, skriver Gladsaxe Kommune på sin hjemmeside den 10. juni 2021 hvor borgmesteren er citeret:

– Jeg er utrolig glad på vegne af de borgere, der er kommet i job og uddannelse. Det har stor betydning for livskvaliteten, at man har noget at stå op til, kan uddanne sig, gå på arbejde, tjene sine egne penge og være en god rollemodel for sine børn. Samtidig vil jeg rose de dygtige medarbejdere i Jobcenteret, som har været helt utrolig gode til at løfte deres opgave og sikret os den her flotte placering to år i træk, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Tallene viser, at Gladsaxe har 1,3 procentpoint færre på offentlig forsørgelse end forventet ud fra rammevilkårene. Det svarer til, at 570 færre borgere er på offentlig forsørgelse end forventet.

Blandt de sagsbehandlere som er medlem af fagforeningen FOA, er oplevelsen ikke, at det er førsteklasses sagsbehandling der foregår.

“Artiklen er skrevet efter flere tilbagemeldinger fra FOAs lokalafdelinger om, at de oplevede en øget tilgang af sager, hvor landets kommuner raskmelder FOAs sygemeldte medlemmer, fortæller socialpolitisk konsulent i FOA, Anette Marie Hindsberg til Gladsaxe Bladet. Hun tilføjer at FOA ikke har de bedste erfaringer med Jobcenter Gladsaxe.

– Jeg har talt med de af vores lokalafdelinger, som hjælper vores medlemmer med sygedagpengesagerne i Gladsaxe Kommune, som alle melder om, at de oplever at Gladsaxe kommune kører en stram linje i deres sygedagpengesager og at de går til grænsen af hvad der er lovmedholdeligt, tilføjer Anette Marie Hindsberg.”

