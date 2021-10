Bliv klar til efterår og vinter med en ny garderobe

SPONSORERET INDHOLD: Er din garderobe helt klar til efterår og vinter? Har du styr på frakker, handsker og haLstørklæder og hvad med kjolen til julefrokosten?

Af SPONSORERET INDHOLD

Dan et overblik over din garderobe

Før du går ud og køber noget nyt til din garderobe, så er det altid en rigtig god idé at danne et overblik over det, du allerede har. Når du går i gang med at danne et overblik, så hjælper det f.eks., hvis du sorterer alt det tøj fra, som du ikke bruger.

På den måde har du nemt ved at se, hvad du egentlig har, og hvad du mangler.

Hvis du har noget tøj, som du egentlig ikke bruger ret meget, men som du alligevel ikke nænner at skille dig af med, så er det altid en god idé at give det en ny chance. Når du kombinerer det med noget nyt, får dit gamle tøj nemlig nogle gange nyt liv.

Gå på jagt efter nye efterårsfund

Når du har et overblik over din garderobe, så er det også nemt at se, om du mangler noget. Har du ikke så mange varme trøjer til vinter? Eller mangler du måske nogle forskellige bukser?

Du har et udgangspunkt, som gør det nemmere at se på nyt tøj. Hos Karmamia Copenhagen finder du mange forskellige fine efterårsstyles.

Du får meget inspiration ved bare at kigge i forskellige forretninger. Der kommer nemlig helt nye farver og prints frem til efterår og vinter.

Investér i et par gode vintersko

Til alt dit tøj er det naturligvis også vigtigt med et par gode vintersko. Der er rigtig mange fine både sko og støvler, der holder dine fødder varme til vinter, men som samtidig er gode at gå i og ser smarte ud. Det handler bare om at prøve nogle forskellige, så du finder nogle, der passer til dine fødder.