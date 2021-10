Børnene mærker at de lykkes

På Store Gyngedag er fokus på de fælles oplevelser med spring, hop og leg

Af Gitte Ganderup

Gyngemosehallen var fyldt med skolebørn fra Stengård og Buddinge Skoler onsdag den 6. oktober. De var alle inviteret af Sportsudvalget som i samarbejde med Gladsaxe Idrætsforening, GIF, havde inviteret til en dag med masser af sjove og udfordrende aktiviteter på alle hallens madrasser, springbaner og puder.

– Det handler om bevægelse på tværs af skoler. Om at de møder nogle børn fra andre skoler og sammen prøver de forskellige stationer, fortæller Guy Rubaudo som er pædagogisk konsulent i børne- og kulturforvaltningen i Gladsaxe kommune og medlem af sportsudvalget.

En gruppe børn bevæger skal spring fra en høj forhindring og ned på en meget blød pude. Det er ikke alle som synes det er lige sjovt og mange vælger at lande på fødderne. Da de kommer videre til trampolinen, bliver de først undervist i sikre landinger i skumgraven som er ved siden af. Mange er vant til trampoliner og de fleste har svært ved at kravle ud af den dybe skumgrav, men det er sjovt.

Der bliver sat udfordringer på.

– I skal lave det som hedder et overslag, siger instruktøren.

De prøver alle efter tur. Et forsigtigt barn som mest har prøvet udfordringerne på sikrest mulig vis, laver et perfekt hop, slår over med kroppen og lander i skumgraven. Dagens første, store smil er i hus. Det lykkes. Det er det som dagen ifølge arrangørerne kan. Styrke fællesskabet og give succes for den enkelte.

Fokus på fælles

Sportsudvalget består af lærere fra kommunens skoler samt repræsentanter fra kommunen og de inviterer hen over året skolerne til idrætsaktiviteter. Nogle gange, som denne onsdag, er de arrangeret i samarbejde med lokal foreninger.

Årets mange fællesaktiviteter giver flere tusinde børn mulighed for at opleve glæden ved at bevæge sig alene og sammen med andre. Alle aktiviteter planlægges ud fra, at alle børn skal have god mulighed for at deltage. Formålet med Sportsudvalgets aktiviteter er at samle børnene til kammeratligt samvær og idrætslege med hinanden på tværs af skolerne.

Mærk hinanden

GIF, landet gladeste gymnastikforening, er glade for at være en del af samarbejdet med Sportsudvalget.

– De griber mig i både overført betydning og helt konkret. Det er den oplevelse de får her på to timer. Det har en kæmpe værdi for de børn her, som ikke har sproget endnu til at italesætte fællesskabets vigtighed. Men de mærker, at hvis de trækker sig fra rundkredsen er der et hul. Og der er brug for at de hver især udfylder den plads, fortæller Anette Bundgaard som er administrativ leder i GIF og underviser.

Med et skoleår som i den grad har været præget af afstand og skærmundervisning for mange børn, er det også vigtigt at de mærker sig selv og hinanden fysisk.

– De er forskel på hvordan man er omkring en person som har en stor krop og en som har en lille. De skal mærke hvordan de selv og hinanden har det. Det gælder faktisk for os alle sammen, siger hun.

Børnene oplever, at de skal prøve at udfordre deres egne grænser og opleve at der er nogen som tror på at de kan. Hvis de ikke kan, prøver de bare igen. Det er det foreningslivet kan ifølge Anette Bundgaard.

– Der er mange børn som har angst og andre diagnoser og jeg kan se, hel uvidenskabeligt, at de ikke er ret kropslige. Men alle skal tumle og lege. Selv GIFs elitehold starter træningen med at lege. Det er der alle i alle aldre mærker sig selv, siger hun.