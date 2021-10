Borgmesteren er jo ikke saglig

Det fremgår af sociale medier, at Borgmester Trine Græse synes, at hendes partifæller i regeringen skal lave en ”efter-Corona-genstarts-pakke, som gør det gratis at køre med offentlig transport i 6 måneder”. Det er selvfølgelig et rent luftkastel, der intet har med virkeligheden at gøre, for det kommer regeringen jo ikke til bare lige at gøre. […]

Af Lone Yalcinkaya, medlem af Gladsaxe Byråd (V)