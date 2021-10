Borgmesterens kostbare valgløfte

Gladsaxe skal snart til stemmeboksene for at vælge et nyt byråd. Og det er tid for politikerne til at komme med forslag, om hvad de vil gøre for borgerne i Gladsaxe. Vores borgmester Trine Græse er ingen undtagelse med sit forslag om gratis offentlig transport i 6 måneder – et valgløfte i milliardklassen. Hvad forslaget […]

Af Henrik Sørensen, Konservative

Gladsaxe skal snart til stemmeboksene for at vælge et nyt byråd. Og det er tid for politikerne til at komme med forslag, om hvad de vil gøre for borgerne i Gladsaxe.

Vores borgmester Trine Græse er ingen undtagelse med sit forslag om gratis offentlig transport i 6 måneder – et valgløfte i milliardklassen.

Hvad forslaget koster, og hvordan det skal finansieres fortæller Borgmester Trine Græse ikke noget om.

Måske fordi forslaget ikke har en chance for at blive gennemført. Det er dyrt og vil formentlig ikke kunne få flere til at tage offentlig transport.

Og hvorfor skal skatteborgerne betale for, at f.eks. Novo kan sende deres medarbejder gratis med DSB.

Fremfor at komme med løfter, som aldrig bliver gennemført kunne Socialdemokrater i stedet arbejde for, at busbetjeningen for Mørkhøj og Høje Gladsaxe blev bedre. Der er brug for flere busafgange og ruter til og fra København.

Det Konservative Folkeparti er parat til at finde de nødvendige penge på det kommunale budget, så der kan komme flere busser.

Borgmester Trine Græse og Socialdemokraterne burde fremfor at komme med valgløfter, som ikke vil blive gennemført, komme med valgløfter som kan gennemføres, og hvor vi tager fat om roden.

Fra konservativ side håber vi, at Socialdemokraterne i de kommende 4 år bl.a. vil være med til at skaffe bedre busbetjening i Gladsaxe, så den kollektive trafik i vores kommune hænger bedre sammen.