Budgettet blev vedtaget

Foto: Peter Kenworthy.

Et bredt budget ”i balance”, der har støttekrævende børn og ældre som fokusområder, mener borgmesteren. Kritik af manglende klimamidler og forhandlingsstil fra Enhedslisten og Lokallisten

Af Peter Kenworthy

Budgetforliget for 2022-2025 mellem Socialdemokratiet, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, De Konservative og De Radikale, blev andenbehandlet og vedtaget på byrådsmødet 6. oktober.

Borgmester Trine Græse (A) fortalte at hun var utrolig glad for at aftalen – som hun kaldte ”et budget i balance” – var funderet i et bredt forlig.

– Det betyder at der er stor stabilitet omkring driften af vores velfærdsservice, og den strategiske udvikling, som vi har besluttet for Gladsaxe, pointerede borgmesteren.

Hun fremhævede blandt andet budgetaftalens to store fokusområder – støttekrævende børn og unge, hvor hun fortalte at der blandt andet er afsat midler til flere tolærertimer i folkeskolen – og de ældre.

– Helt konkret så øger vi normeringen på plejecentrene, og vi tilbyder hovedrengøring til de hjemmeboende borgere, som er visiteret til både praktisk og personlig hjælp. Vi gør også omsorgstandplejen gratis, for de borgere som er visiteret til det, fortalte Trine Græse.

Ros og ris fra partier udenfor forliget

Enhedslisten var et af to partier der ikke stemte for budgettet. Trine Henriksen roste partierne bag budgetforliget for at udnytte bufferpuljen til service til borgerne. Men hun kritiserede samtidig at man vil bruge 700 millioner på en ny skole på Ringbo, og samtidig nedlægge Skovbrynet Skole, samt fraværet af ekstra midler til klimaindsatsen.

– Det er helt uforståeligt for os, hvordan man kan forestille sig at kunne nå målene om 70 procent CO2-reduktion i 2030 og 10 procent reduktion i biltrafikken, uden at afsætte mere budget til for eksempel cykler og kollektiv trafik, sagde Trine Henriksen.

Det andet parti var Lokallisten Gladsaxe, som ifølge Lise Tønner også så gode takter i budgettet – særligt områder omkring støttekrævende børn og unge og bedre rengøringsniveau.

Hun mente dog at borgmesteren havde valgt ”en kategorisk og ultimativ forhandlingsstil – i hvert fald så længe Lokallisten sad med om bordet”.