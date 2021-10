Bundplacering

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommune ligger nær bunden i stor idrætsundersøgelse

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune indtager en 79.-plads i en stor undersøgelse, hvor Danmarks Idrætsforbund (DIF) sammenligner de danske kommuner med hinanden på baggrund af idrætsforeningernes vilkår. Skive, Roskilde og Vallensbæk topper listen.

– Undersøgelsen rangerer alle landets kommuner (med undtagelse af de fem små ø-kommuner) på 21 udvalgte parametre, som knytter sig til idrætsforeningernes rammer og vilkår. Undersøgelsen skal bruges til at få foreningsidrætten på dagsordenen op til kommunalvalget og sikre at politikere, borgere, idrætsråd og foreninger har et oplyst og sagligt grundlag at debattere ud fra, kan man læse i rapporten som knytter sig til undersøgelsen.

Undersøgelsen bygger, ifølge DIF, på resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt alle idrætsforeningerne samt data fra Danmarks Statistik, Det Centrale Foreningsregister og Lokale- og Anlægsfonden. Parametrene i undersøgelsen er en blanding af objektive, statistiske tal og subjektive bedømmelser fra tusindvis af DIF’s foreninger.

Undersøgelsen er inddelt i fire hovedtemaer: Økonomi, faciliteter, frivillige og idrætspolitik. Gladsaxe rangerer henholdsvis nummer 20, 83, 93 og 89 i forhold til de fire hovedtemaer.

Det er tredje gang, at DIF gennemfører undersøgelsen, og i forhold til den seneste undersøgelse i 2017 er Gladsaxe Kommune faldet 58 pladser ned ad ranglisten. I 2013 lå Gladsaxe nummer 49.