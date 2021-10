Foto: Peter Kenworthy.

Onsdag flytter busserne 200S, 6A og 4A fra de midlertidige holdepladser på Klausdalsbrovej tilbage til busterminalen ved Buddinge Station

Af Peter Kenworthy

– Genåbningen af busterminalen sker i forlængelse af letbanearbejdet fra Buddinge Rundkørsel til Vadgårdsvej. Her er der blevet flyttet fortov og cykelsti for at udvide vejarealet til kørebaner på siden ind mod Buddinge Station, fortæller Hovedstadens Letbane.

Der vil blive anlagt slidlag med afmærkning og opsat trafikskilte senere hen på det nye vejareal, når det ikke længere skal anvendes til midlertidige trafikomlægninger, tilføjer man.