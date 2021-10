Smittetallet i Gladsaxe har igen rundet de 150

Af Peter Kenworthy

Efter at coronasmittetallet har været helt nede og vende, var der over 150 dagligt smittede per 100.000 i Gladsaxe i den forgangne uge. Gladsaxe er dermed den kommune i landet, med det femtehøjeste smittetryk. Gennemsnittet i kommunerne er 53.

Positivprocenten i Gladsaxe er også stigende, og ligger nu på 3,5.

I slutningen af august var smittetallet i Gladsaxe helt oppe over 300, og Mørkhøj Sogn var tæt på at blive lukket ned.