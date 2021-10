De ensomme ældre

Igennem mange år som SOSU-hjælper i en Hjemmepleje, har jeg opnået et godt indblik i, hvordan hverdagen i en familie ramt af demens, ser ud. Det er en stor udfordring og særligt hårdt for den dementes ægtefælle. Derfor er kommunens tilbud om et daghjemsophold for demente, et kærkomment pusterum, for både den demente og dennes […]

Af Lene Svendborg Lokallisten Gladsaxe

Igennem mange år som SOSU-hjælper i en Hjemmepleje, har jeg opnået et godt indblik i, hvordan hverdagen i en familie ramt af demens, ser ud. Det er en stor udfordring og særligt hårdt for den dementes ægtefælle.

Derfor er kommunens tilbud om et daghjemsophold for demente, et kærkomment pusterum, for både den demente og dennes ægtefælle. I det kommende budget er der afsat penge til dette område, hvilket er godt og tiltrængt.

I Gladsaxe har vi ligeledes tilbud om daghjem til svagtsynede og til psykisk udfordrede ældre.

Men jeg har også set, hvor vigtigt det er for mange ældre, at være en del af et socialt fællesskab i trygge rammer. Rigtig mange ældre bor jo alene – ofte efter et langt liv i tosomhed.

Gladsaxe har ikke rigtig noget tilbud til velfungerende ældre der er bundet til eget hjem. Det kan være ældre der har fysiske begrænsninger der gør, at de ikke føler sig trygge ved at færdes alene i det offentlige rum. Dette kan føre til social isolation og ensomhed, hvilket kan udgøre en alvorlig situation for borgerens mentale sundhedstilstand.

I Lokallisten Gladsaxe stillede vi derfor et budgetforslag om, at udvide daghjemsordningen med et tilbud til denne målgruppe. Det ville mange ældre have profiteret af og nye venskaber ville kunne opstå.

Sådan gik det desværre ikke. Men Lokallisten vil fortsat arbejde videre med forslaget og vi vil aktivt afhjælpe ensomhed blandt vores ældre.