Den unge iværksætter

Vinduespudseren var 15 år, da han fik sit cvr-nummer til det, som skal blive et stort firma med årene

Af Gitte Ganderup

Thomas Sparegodt var blevet færdig med 9. klasse og var startet på en uddannelse som salgsassistent, da han fik en idé.

– Jeg kunne se, at hvis jeg skulle prøve at være selvstændig, skulle det være før jeg fik en masse økonomiske forpligtelser, fortæller Thomas Sparegodt lige efter at han har parkeret bilen med Buddinge Centret.

Den unge vinduespudser har altid drømt om at blive selvstændig efter at have set op til sin farfar som havde en produktionsvirksomhed.

– Jeg købte udstyr og øvede mig derhjemme. Derefter gik jeg rundt hos naboerne og udbød vinduespudsning. Og så fik jeg et kursus hos en vinduespudser, fortæller han videre.

Der gik ikke længe før Thomas Sparegodt hørte om det miljøvenlige anlæg til vinduespudsning som med 60 grader varmt vand spuler ruderne rene i vand som er destilleret.

– Når det tørrer op, er ruderne helt rene og det er miljøvenligt fordi jeg ikke bruger sæbe udvendigt. Kun indendørs og der kan det jo tørres op, siger han.

Fremtiden

Til januar skal Thomas Sparegodt tage erhvervsøkonomi på HF-enkeltfag for at få en større viden og tanken er også, at sådan som det går nu, kan han ansætte en person i firmaet inden for det næste års tid.

– Sidste forår og sommer havde jeg rigtig travlt og der var arbejde nok til mere end én.

Drømmen er at Sparegodt´s skal være Storkøbenhavns vinduespudsningsimperie