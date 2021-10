Der er snart Lyserød Lørdag 

En dag hvor mange af os støtter op om brystkræftsagen, fortæller Thomas Dreyer fra IF Bytoften

Af Redaktionen, redigeret

Den 9. oktober går frivillige kræfter samt det lokale forenings- og erhvervsliv sammen og støtter op om brystkræftsagen ved at arrangere forskellige aktiviteter, motionstilbud, særlige lyserøde priser, tilbud og meget mere på Lyserød Lørdag.

– Her i klubben har vi vores fodboldfitness-hold som består af 35 kvinder i alderen 25 til 65 år. Hver torsdag mødes de til fodbold, sjov og motion og netop disse piger er grundlaget for Lyserød Lørdag. Lørdag den 9. oktober kommer nemlig 300 kvinder fordelt på 34 hold og støtter op om Lyserød Lørdag og Støt Brysterne, fortæller Thomas Dreyer fra IF Bytoften.

– Igen i år er der mere end 100 kampe, der er lotteri, salg af mad og drikkelse, der er soccermoms med pandekager, popcorn med mere. Igen i år køber vores fodboldfitness-piger en specieldesignet spillerdragt, og på den dragt er der solgt sponsorpladser for mere end 50.000 kroner. Vores mål i år er et overskud på omkring 75.000 kroner, som vi kan sende videre til Støt Brysterne og Lyserød Lørdag, tilføjer han.

Arrangementet foregår på Ræveholmen 1, lørdag den 9. oktober 2021 og starter klokken 9.