Dicte indtog Richter

Der var både plads til smil, ros og melankoli, da Dicte and the Diamonds spillede på Richter fredag aften. Foto: Peter Kenworthy.

”The Queen of Cool” funklede især på de melankolske sange fra sin seneste plade

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder er gammel nok til at have danset til Her Personal Pains indierockede ”Love is clean”, tilbage i starten af halvfemserne.

Siden da har Dicte – der var bandets forsanger – udgivet adskillige soloplader i forskellige genrer. Senest ”All good as it is”, der – som det ofte sker, når man får nogle år på bagen og mere tid til at se ind i bakspejlet – er mere rolig, indestængt og eftertænksom.

Og heldigvis spillede Dicte and the Diamonds en række numre fra sin seneste plade på Richter fredag aften – for det var på de nye numre at Dicte var mest melankolsk fortryllende.

Ikke mindst på den klangrige single, ”Can’t be the last”. En sang om at blive gammel, der var badet i reverbede, melodiske guitarmotiver, og hvor Dicte refleksivt croonede “I’m quite content, eventually it all ends … Can’t be the last, I’ll go too fast”.

Dicte havde dog også taget nogen af bagkatalogets mere upbeat sange med, der sendte mere positive vibrationer igennem Richter – som “Stronger”, hvor hun syngende konstaterede at ”I don’t mind that you take my time”.

”Det er et fucking fedt sted, det her. I er virkelig heldige”, fortalte Dicte publikum, før hun sluttede af med aftenens sidste ekstranummer, ”Make it allright”.





Foto: Peter Kenworthy.