En aften om arkitektur

Foto: Privat.

Lokallisten Gladsaxe afholdt torsdag et arrangement om arkitektur- og byudvikling med formand for Arkitektforeningen Johnny Svendborg og MMA Katrine Østergaard Bang

Af Redaktionen, redigeret

– Vi fik set hvor vellykket en udvikling af et slidt og forsømt område kan blive. Hvordan borgere rundt om i landet har mobiliseret sig og aktivt er gået ind i sager om udvikling af deres byer. Hvordan gamle fabriksbygninger kan blive til succesfulde mødesteder for alle byens borgere, hvis bare viljen er der, fortæller Lene Svendborg (LG).

– Vi blev ligeledes bekræftet i, at Gladsaxe er en yderst attraktiv kommune for developere. Vi skal derfor give os selv lov til at lave lokalplaner der stiller store krav til æstetik og volumen – og så skal vi have ´is i maven´ når vi forhandler med diverse bygherrer, tilføjer hun.