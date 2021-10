En tur i fryseren

Foto: Peter Kenworthy.

Stigende afsmeltning af indlandsisen kan slukke for de lune havstrømme i Atlanterhavet, og sende Danmark en tur i dybfryseren, siger forskere

Af Peter Kenworthy

Global opvarmning, der sender store mængder fersk smeltevand ud i Nordatlanten, kan allerede om få årtier svække Golfstrømmen så meget, at vintertemperaturerne i Skandinavien vil falde drastisk og klimaet kollapser. Det viser nye beregninger fra forskere fra Københavns Universitet, kan man læse i Illustreret Videnskab 17/21.

Et studie, publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Nature i august, beskriver også hvordan forskere siger at der er tegn på at Golfstrømmen risikerer at kollapse. Et andet studie, fra Potsdam Institute for Climate Impact Research fra februar, konkluderede desuden, at systemet der opretholder Golfstrømmen ikke er set svagere i over tusinde år.