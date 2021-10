Endelig sejr på isen

Christian Chapman (billedet) bragte Gladsaxe Bears foran 3-0, og spillede – ifølge træner Jacob Volf – sin indtil videre bedste kamp i Bears-trøjen. Foto: Peter Kenworthy (arkivfoto).

Gladsaxe Bears fik sæsonens første sejr da holdet vandt 5-2 hjemme over Rødovre

Af Peter Kenworthy

Det har været tæt på og næsten, i sæsonens to første kampe i ishockeyens 1. division øst. Men fredag aften lykkedes det endelig for Gladsaxes herreishockeyhold at få en sejr, hjemme mod Rødovres ligareserver. Også selvom Gladsaxe Bears, grundet skader og sygdom, kun kunne stille med 13 spillere og en målmand.

Ikke mindst foranlediget af en lynstart, hvor Gladsaxe Bears var foran 1-0 efter et minut og 2-0 efter tre minutter – på mål af Emil Uhrenfeldt og Nikolai Damm. Bears formåede at komme på 5-0 – på endnu et mål af Nikolai Damm, samt et hver af Christian Chapman og Niclas Malling – inden Rødovre scorede to trøstmål i kampens slutfase.

– Vi formåede, ved stor disciplin, hårdt arbejde og frem for alt mandshjerte at vinde 5-2. Vi spillede disciplineret og udnyttede de chancer vi fik, fortæller Bears-træner, Jacob Volf.