Erhvervsprisen går til køkkenerne

Gladsaxe Kommune har netop uddelt årets erhvervspris og i år er den gået til en virksomhed, som har balanceret gennem det sidste år

Af Gitte Ganderup

Årets erhvervspris er uddelt af borgmester Trine Græse som inden offentliggørelsen af vinderen sagde:

– Gladsaxe Erhvervspris 2021 uddeles til en virksomhed, der er et godt forbillede i forhold til bæredygtig vækst, grøn genstart og håndtering af corona-krisen.

Der var i år tre nominerede, lokale virksomheder som er vidt forskellige men som på hver sin vis arbejder med bæredygtighed i bredeste forstand.

De tre nominerede virksomheder var Merck, som er en tyskejet koncern som med sine 350 år på bagen er en af verdens ældste lægemiddel- og kemivirksomheder. Jespers Torvekøkken der en lokal, danskejet virksomhed, som gennem flere år er gået forrest med den bæredygtige fane. samt Mangfoldighed.dk hvor ejer og stifter Ahmad Durani har skabt fokus på at øge mangfoldighed – såvel på arbejdsmarkedet som i civilsamfundet.

Engageret vinder

Vinderen blev Jespers Torvekøkken som modtog prisen med et stort smil. Trine Græse havde en lang række af pæne ord som både handlede om at skabe og vedligeholde lokale arbejdspladser, ikke mindst under coronapandemien, samt at virksomheden drives med en familiær kultur der skaber sammenhold blandt medarbejderne med sportslige og sociale aktiviteter.

– Samtidig er I altid klar til at stille op og bidrage med jeres viden, erfaringer og nye forretningskoncepter. I arbejder tæt sammen med Gladsaxe Jobcenter, Hotel- og Restaurantskolen og en række andre uddannelsesinstitutioner, hvor I tager elever, praktikanter og ufaglærte i arbejde – og giver udsatte en ny chance på arbejdsmarkedet. Og jeres medarbejdere er selvfølgelig dækket af overenskomst og arbejder under trygge og stabile arbejdsforhold, sagde borgmesteren inden direktøren fik ordet.

– Denne pris går i virkeligheden til alle de kokke og køkkenfaglærte som knokler i Jespers Torvekøkken. Her kan man også tale om en overset arbejdsgruppe. Men hos os bliver de lyttet til og det er derfor, at de er sådan nogle dedikerede medarbejdere. Prisen er til dem!